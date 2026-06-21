Нападающий «Манчестер Юнайтед» Беньямин Шешко продолжит выступать за «красных дьяволов». Об этом сообщает TEAMtalk.

Беньямин Шешко — нападающий «Манчестер Юнайтед» globallookpress.com

Стало известно, что руководство «манкунианцев» сохранит футболиста в летнее трансферное окно. Ранее «Барселона» и мадридский «Атлетико» проявляли интерес к Шешко.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик рассчитывает на форварда, видя в нем ключевую часть долгосрочного проекта.

В минувшем сезоне Шешко провел за «красных дьяволов» 30 матчей в рамках АПЛ, забил 11 голов и сделал голевую передачу.