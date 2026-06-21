Руководство мадридского «Реала» намерено расстаться с рядом игроков средней линии ради финансирования будущих трансферных сделок.

Федерико Вальверде globallookpress.com

По сведениям издания AS, главными претендентами на трансфер стали хавбеки Орельен Тчуамени и Эдуарду Камавинга. В то же время мадридцы не планируют продавать своего капитана Федерико Вальверде, несмотря на его недавний конфликт и драку с Тчуамени, поскольку боссы «королевского клуба» видят в уругвайце ключевую фигуру для обновленного спортивного проекта.

Тем не менее инцидент с Тчуамени, а также определенный скепсис по отношению к бывшему наставнику команды Хаби Алонсо заставили боссов испанского гранда пристальнее следить за дисциплиной и действиями Вальверде в отдельных ситуациях.