Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о победе над Саудовской Аравией (4:0).

Луис де ла Фуэнте globallookpress.com

«Мы провели исключительный первый тайм и хороший второй. Прежде всего, это позволяет нам сохранить импульс и подойти к важным матчам впереди. Встреча с Уругваем будет трудной и очень тяжелой. Мы обсуждали это с игроками и все согласились, что нам нужно больше вертикальности и интенсивности. Это было заметно по нашим ударам — с самой первой минуты мы оказывали давление на соперника и запирали его в собственной штрафной. Мы очень довольны таким подходом, но должны продолжать расти и прибавлять», — цитирует де ла Фуэнте пресс-служба ФИФА.

После этого матча сборная Испании занимает 1-е место в группе Н с 4 очками в активе. В следующем поединке «красная фурия» сыграет против сборной Уругвая 27-го июня.

Саудовская Аравия — на 3-й строчке с одним баллом. В следующей встрече национальная команда встретится с Кабо-Верде 27-го июня.