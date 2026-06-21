Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин назвал причины вылета сборной Туниса с чемпионата мира 2026-го года.

Андрей Аршавин globallookpress.com

Напомним, что национальная команда уступила сборной Японии (0:4) во втором туре мундиаля.

«Такое впечатление, что в аэропорту нашли 26 человек и выдали им форму сборной Туниса. Команда не сыграна, тренера поменяли, поэтому нет хорошего результата», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

После этого матча сборная Туниса потеряла математические шансы на выход в плей-офф ЧМ-2026. В заключительном туре группового этапа мундиаля национальная команда сыграет против сборной Нидерландов 26-го июня.