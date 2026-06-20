Главный тренер сборной НидерландовРональд Куман прокомментировал победу над Швецией (5:1) в матче ЧМ-2026.

Рональд Куман globallookpress.com

«Очень хотелось выиграть первый матч на турнире. Поэтому сегодня на нас было определенное давление, ведь не хочется, чтобы все решалось только в последнем туре.

Во многих эпизодах мы действовали очень хорошо. Но даже при счете 5:1 видно, что нам требуется слишком много времени, чтобы распознать изменения в игре соперника, когда он начинает действовать по-другому. Это отличная победа и отличный результат. Но было достаточно моментов, о которых мы можем сказать: это можно сделать лучше», — цитирует Кумана AD.

После этого матча сборная Нидерландов занимает 1-е место в группе F на ЧМ-2026 с 4 очками в активе. В заключительном туре группового этапа национальная команда сыграет против сборной Туниса 26-го июня.

Швеция располагается на 2-й строчке с 3 баллами. В следующем поединке национальная команда встретится с Японией 26-го июня.