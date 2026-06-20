Полузащитник сборной Парагвая Матиас Галарса признан ФИФА лучшим футболистом матча второго тура групповой стадии ЧМ-2026 против команды Турции.

Матиас Галарса globallookpress.com

Южноамериканцы одержали минимальную победу со счетом 1:0 благодаря его единственному голу, забитому уже на 2-й минуте игры. По итогам этого тура парагвайская сборная с тремя баллами расположилась на третьей строчке в квартете D.

В свою очередь, потерпевшая второе поражение подряд Турция досрочно потеряла даже теоретические шансы на продолжение борьбы в плей-офф турнира.