Вратарь сборной Турции Угурджан Чакыр отреагировал на вылет команды с ЧМ-2026. После двух поражений турки точно не попадут в плей-офф.

Угурджан Чакыр
Угурджан Чакыр globallookpress.com

«Хочу извиниться перед народом Турции. Мы хотели, чтобы нами гордились. Были высокие ожидание, которые не удалось оправдать. Команда очень хотела побеждать, была максимальная самоотдача.

Мы еще будем с поднятыми головами. У нас хорошая молодая команда. Хотим, чтобы страна испытывала гордость за нас», — цитирует Чакыра Fotomac.

В третьем туре Турция сыграет против США, которые уже пробились в плей-офф.