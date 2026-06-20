Вратарь сборной Турции Угурджан Чакыр отреагировал на вылет команды с ЧМ-2026. После двух поражений турки точно не попадут в плей-офф.

Угурджан Чакыр globallookpress.com

«Хочу извиниться перед народом Турции. Мы хотели, чтобы нами гордились. Были высокие ожидание, которые не удалось оправдать. Команда очень хотела побеждать, была максимальная самоотдача.

Мы еще будем с поднятыми головами. У нас хорошая молодая команда. Хотим, чтобы страна испытывала гордость за нас», — цитирует Чакыра Fotomac.

В третьем туре Турция сыграет против США, которые уже пробились в плей-офф.