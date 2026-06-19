Нападающий «Атлетика» Нико Уильямс допустил, что может завершить карьеру в родном клубе.

Нико Уильямс globallookpress.com

23-летний футболист отметил, что с удовольствием продолжил бы выступления за баскскую команду на протяжении всей карьеры.

«Я бы подписал контракт с "Атлетиком" до конца своей карьеры», — приводит слова Уильямса AS.

Испанский форвард является воспитанником клуба и выступает за первую команду уже несколько сезонов. Его текущее соглашение с «Атлетиком» рассчитано до 2035 года.

В сезоне-2025/26 Уильямс провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал семь результативных передач.