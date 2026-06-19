Саудовские гранды «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср» проявляют предметный интерес к вингеру «Барселоны» и национальной команды Бразилии Рафинье.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, каталонский клуб рассчитывает сохранить футболиста в составе. Руководство сине-гранатовых согласится на трансфер 29-летнего бразильца только в том случае, если получит астрономическое по своим масштабам финансовое предложение. Текущий контракт полузащитника с испанским коллективом имеет юридическую силу до лета 2028 года.

В минувшем игровом сезоне Рафинья отыграл за «Барселону» 33 официальных матча во всех турнирах, в которых продемонстрировал высокую результативность, забив 21 мяч и оформив восемь голевых передач.