«Нант» определился с новым главным тренером команды перед стартом следующего сезона. Руководство клуба решило доверить эту должность опытному французскому специалисту Мишелю Тер-Закаряну.

Как сообщили в пресс-службе клуба, 63-летний тренер возвращается в «Нант», который он уже возглавлял в период с 2007 по 2008 год. Последним местом работы Тер-Закаряна был «Кан».

Ранее специалист также руководил «Монпелье», «Брестом», «Реймсом», «Клермоном» и другими французскими командами.

На посту главного тренера «Нанта» Тер-Закарян сменит Валиля Халилходжича. Под руководством боснийского специалиста команда провела неудачный сезон во французском чемпионате и завершила его на предпоследней позиции в турнирной таблице Лиги 1. По итогам 34-х матчей «Нант» набрал всего 24 очка и покинул элитный дивизион.