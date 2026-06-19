«Марсель» отклонил предложение «Бешикташа» о трансфере полузащитника Пьер-Эмиля Хейбьерга, сообщает L’Équipe.

По информации источника, стамбульский клуб предложил за игрока около 10 млн евро, что не устроило французскую сторону. Отмечается, что «Марсель» с высокой долей вероятности расстанется с датским футболистом, чтобы соответствовать финансовому регламенту УЕФА.

Хейбьерг перешел в «Марсель» летом 2024-го в рамках аренды из «Тоттенхэма», а прошлым летом он подписал с провансальцами полноценный контракт, рассчитанный до лета 2028 года.

В минувшем сезоне датчанин провел 43 матча во всех турнирах, по пять раз забив и отдав результативные передачи.