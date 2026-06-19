Международная федерация футбола (ФИФА) назвала лучших футболистов стартового тура групповой стадии чемпионата мира по версии статистической системы FIFA Power Rankings.

Лионель Месси globallookpress.com

В номинации «Лучший атакующий игрок» лидерство захватил капитан сборной Аргентины Лионель Месси, который отметился хет-триком в ворота Алжира (3:0). Нападающий продемонстрировал колоссальную вовлеченность в завершающую стадию, нанеся 60 процентов от общего числа ударов своей команды.

Самым креативным футболистом тура признан иранский фланговый защитник Рамин Резаян. В ничейном противостоянии против Новой Зеландии (2:2) оборонец записал на свой счет 16 точных обостряющих передач.

Рейтинг лучших оборонительных перформансов возглавил защитник сборной Канады Дерек Корнелиус. В игре против Боснии и Герцеговины (1:1) он продемонстрировал феноменальную статистику: 17 перехватов, 13 выносов, четыре заблокированных удара, четыре успешных отбора и восемь выигранных дуэлей на «втором этаже».