Экс-защитник сборной Узбекистана Виталий Денисов высказался об игре национальной команды в первом матче ЧМ-2026 против Колумбии (1:3).

Элдор Шомуродов (сборная Узбекистана) globallookpress.com

«Дебют на ЧМ-2026 не удался, если брать с точки зрения счёта. В первом тайме команда выглядела скованно, зажато, переживала, боялась. А во втором тайме уже более-менее раскрылись и пошли вперёд. Не обошлось и без ошибок, к сожалению. В целом хотелось бы, чтобы во второй игре 23-го числа против Португалии было чуть спокойнее в плане настроя. Но мы играем с очень хорошей сборной, у которой есть набор высококлассных футболистов, и нужно быть во всеоружии.

Если говорить о структуре и схеме команды, то она начинается от обороны, а там уже по возможности. В плане дисциплины команда спокойная и боевая», — цитирует Денисова «Советский спорт».

Узбекистан впервые в своей истории пробился на мировое первенство. Следующий матч подопечные Фабио Каннаваро проведут 23 июня против Португалии.