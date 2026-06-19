Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре назвал цель, которую хочет достичь у руля национальной команды.

Хавьер Агирре globallookpress.com

«Сейчас мы занимаем 11-е место, а раньше были на 13-м. Хочу войти в десятку лучших в мире, это было бы здорово для нас», — цитирует Агирре Globo.

На момент начала турнира Мексика занимала 14-е место в рейтинге ФИФА.

Мексика стала первой сборной на ЧМ-2026, отобравшейся в плей-офф турнира. Команда из Северной Америки за два тура набрала шесть очков за два тура. В следующем матче подопечные Агирре сыграют против Чехии 25 июня.