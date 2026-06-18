Главный тренер сборной Англии Томас Тухель остался доволен действиями своих подопечных во втором тайме в игре против Хорватии (4:2) на ЧМ‑2026.

Томас Тухель globallookpress.com

«Хорошая реакция команды, первый тайм был для Англии немного сложным. В перерыве мы решили действовать осторожно и идти назад. Изо всех сил пытались найти ритм, и у нас не было уверенности. Я видел статистику: 33 % единоборств были выиграны в первом тайме и 73 % — во втором, так что даже без мяча первый тайм для нас был недостаточно хорош. Мне понравилась реакция игроков во втором тайме. Это было эмоционально — было много эмоций. Нам потребовалось некоторое время, чтобы начать правильно играть», — приводит официальный сайт ФИФА слова Тухеля.

Главным героем встречи стал нападающий Гарри Кейн, оформивший дубль. После первого тайма счёт был ничейный — 2:2. Во втором круге Англии предстоит встреча с Ганой.