Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о ничейном результате национальной команды в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 против ДР Конго (1:1).

Криштиану Роналду — нападающий сборной Португалии globallookpress.com

«Чего не хватило? Всего хватило, но таков футбол. Португалия могла выиграть, но могла и проиграть. Возможны были оба варианта», — сказал Роналду A Bola.

Форвард провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями. В следующем поединке группового этапа ЧМ-2026 сборная Португалии сыграет против сборной Узбекистана 23-го июня.

Ранее российский комментатор Дмитрий Губерниев призвал «гнать Криша из основы» после первого поединка португальцев на мундиале.