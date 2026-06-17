Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об игре нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в матче первого тура группового этапа ЧМ-2026 против ДР Конго (1:1).

Криштиану Роналду — нападающий сборной Португалии globallookpress.com

«Нельзя так относиться к футболу, как сегодня Португалия! Небрежно! Футбол таких наказывает! И гнать Криша из основы! Два момента запорол, его время ушло! Там есть кому в футбол играть!» — написал Губерниев в телеграм-канале.

Чемпионат мира 2026-го года стал для Криштиану Роналду шестым мундиалем в карьере. Форвард провел весь матч против ДР Конго, не сумев отметиться результативными действиями.

В следующем поединке группового этапа ЧМ-2026 сборная Португалии сыграет против Узбекистана 23-го июня в 20:00 мск.