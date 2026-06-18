Самый титулованный шотландский клуб «Глазго Рейнджерс» объявил имя нового главного тренера.

Дерек Макиннес globallookpress.com

Им стал Дерек Макиннес, сменивший на этом посту Даниила Реля, который возглавит «Ред Булл Зальцбург».

В качестве футболиста 54‑летний специалист играл за клуб с 1995 по 2000 год, а его последней командой в качестве наставника был «Хартс». Также он известен по работе в «Сент‑Джонстоне», «Бристоль Сити», «Абердине» и «Килмарноке».

В этом сезоне «Рейнджерс» стали третьими в чемпионате Шотландии, а «Хартс» финишировал строчкой выше.