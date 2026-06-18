Самый титулованный шотландский клуб «Глазго Рейнджерс» объявил имя нового главного тренера.

Дерек Макиннес
Дерек Макиннес globallookpress.com

Им стал Дерек Макиннес, сменивший на этом посту Даниила Реля, который возглавит «Ред Булл Зальцбург».

В качестве футболиста 54‑летний специалист играл за клуб с 1995 по 2000 год, а его последней командой в качестве наставника был «Хартс». Также он известен по работе в «Сент‑Джонстоне», «Бристоль Сити», «Абердине» и «Килмарноке».

В этом сезоне «Рейнджерс» стали третьими в чемпионате Шотландии, а «Хартс» финишировал строчкой выше.