Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино высказался о футболистах своей команды.

Маурисио Почеттино globallookpress.com

«Я не критикую то, что было раньше, и не говорю, правильно это было или неправильно — есть разные способы решения проблем, но мы увидели группу игроков, которые жили в зоне комфорта. Некоторые полагали, что им гарантировано место [в сборной] независимо от результатов. Для нас, работающих в условиях высокой конкуренции, это несправедливо. Потому что ваше развитие зависит от требований, которые вы предъявляете к себе, и от конкурентной среды вокруг вас.

Если нет конкуренции, если ты веришь, что ты лучший и будешь играть, несмотря ни на что, что тебя вызовут или включат в заявку на чемпионат мира, развиваться становится сложно. В конце концов, футбол — это постоянное развитие и рост.

Наша задача состояла в том, чтобы повысить конкуренцию, особенно за счет привлечения игроков вроде тех, что есть у нас сейчас. Мы привлекли их, и эти игроки, у которых есть мотивация, амбиции и желание что-то доказывать, стали угрозой для тех, кто, возможно, чувствовал себя слишком комфортно. Думаю, это пошло на пользу нашему футболу», — приводит слова Почеттино The Athletic.

Напомним, что сборная США стартовала на ЧМ-2026 с крупной победы над Парагваем (4:1).