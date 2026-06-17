В матче первого тура группового этапа ЧМ-2026 «красная фурия» не смогла обыграть сборную Кабо-Верде — 0:0.

«Он фантастический тренер. Он доказал это: он действующий чемпион Европы со сборной, и у него превосходный тренерский штаб. Он давно знает своих игроков, и это одна из сильных сторон Луиса — он работал с этими ребятами в молодежных сборных. Он подходящий тренер для нас и способен привести нас к славе», — цитирует Вилью Mundo Deportivo.

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