Бывший форвард сборной Испании Давид Вилья высказался о главном тренере национальной команды Луисе де ла Фуэнте.
«Он фантастический тренер. Он доказал это: он действующий чемпион Европы со сборной, и у него превосходный тренерский штаб. Он давно знает своих игроков, и это одна из сильных сторон Луиса — он работал с этими ребятами в молодежных сборных. Он подходящий тренер для нас и способен привести нас к славе», — цитирует Вилью Mundo Deportivo.
В матче первого тура группового этапа ЧМ-2026 «красная фурия» не смогла обыграть сборную Кабо-Верде — 0:0.