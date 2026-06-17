Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о роли Криштиану Роналду в национальной команде.

Криштиану Роналду globallookpress.com

«Это его шестой чемпионат мира, но я могу сказать, что по напряжению, эмоциям и тому, как важно для него помочь команде, для него он такой же, как и первый.

Он жизненно важный игрок для сборной, потому что он завершитель, игрок штрафной площади, чьи действия могут создавать пространство для других. Его статистика отражает его значимость для нашей атаки», — цитирует Мартинеса ESPN.

Сборная Португалии начнет свой путь на ЧМ-2026 сегодня, 17 июня. Европейская команда в матче первого тура группового этапа встретится со сборной ДР Конго. Начало встречи — в 20:00 мск.