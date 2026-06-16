Бывший вратарь сборной Англии Дэвид Джеймс оценил перспективы подопечных Томаса Тухеля на ЧМ-2026.

Сборная Англии по футболу globallookpress.com

«Думаю, Англия вполне способна выиграть чемпионат мира, команда пройдёт весь путь. Просто взгляните на состав этой сборной, а также на то, как Томас Тухель анонсировал его — мне понравилось, как он вник в детали относительно футболистов, понимая роль каждого из них. Считаю, в нынешнем составе сборной есть баланс, не только в плане самих игроков, но и в том, как Тухель объяснил свой выбор.

Складывается ощущение, что всё идёт так, как и должно быть. В этой команде так много таланта, думаю, и не требуется делать акцент на отдельных футболистах. Это и придаёт мне уверенности. В команде есть баланс, каждый будет выполнять именно то, что нужно для успеха сборной, а не полагаться на отдельно взятого игрока, ведущего всех за собой», — цитирует Джеймса Tribal Football.

Англичане выступали в 17-ти чемпионатах мира за все время и выиграли только в домашнем турнире 1966 года. Сборная «трех львов» на текущем мундиале сыграет в одной группе с Хорватией, Ганой и Панамой.