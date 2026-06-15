Нападающий сборной Швеции Александр Исак стал лучшим игроком матча первого тура группового этапа ЧМ-2026 против Туниса.

Александр Исак globallookpress.com

Шведская команда уверенно начала турнир, разгромив соперника со счётом 5:1. Одним из ключевых героев встречи стал 26-летний Исак, который записал на свой счёт гол и две результативные передачи. Благодаря такому выступлению форвард был признан лучшим игроком поединка.

В той же группе F другой матч завершился ничьей — сборные Японии и Нидерландов сыграли вничью 2:2, не сумев выявить победителя.

Во втором туре группового этапа Швеция встретится с Нидерландами. Матч пройдёт 20 июня в Хьюстоне. В свою очередь, сборная Туниса 21 июня сыграет против команды Японии.