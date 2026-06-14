Немецкий специалист Ральф Рангник рассказал, почему отклонил предложение «Милана», который вновь проявлял интерес к его кандидатуре.

Ральф Рангник globallookpress.com

По словам тренера, первые контакты между сторонами состоялись около трёх недель назад. Однако уже на начальном этапе переговоров Рангник обозначил свою позицию: для него крайне важны чёткая структура управления, понятные перспективы и стабильность внутри клуба.

Специалист отметил, что не получил от руководства итальянского гранда необходимой определённости по ключевым вопросам, поэтому решил отказаться от дальнейшего обсуждения сотрудничества.

«С самого начала я дал понять, что мне необходимы ясность и надёжность. Это важно как для меня, так и для людей, с которыми я работаю. Но в ситуации с "Миланом" такой ясности не было», — приводит слова Рангника derbyderbyderby.it.