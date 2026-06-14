Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выступил с критикой в адрес ФИФА из-за рекламных пауз во время матчей чемпионата мира 2026-го года.

Юрген Клопп globallookpress.com

«Футбол взят в заложники руководителями, которые сидят в офисах с кондиционерами. Когда я увидел, как игроки стоят на поле во время паузы, а телевизионные тайм-ауты диктуют ритм матча, я не мог не спросить себя: для кого вообще проводится чемпионат мира? Для болельщиков? Для игроков? Или для рекламодателей?

Матч чемпионата мира должен течь как река. Вместо этого мы строим плотины прямо посреди русла, чтобы там появилась реклама. Это опасно для духа игры. Раньше футбол был главным событием, но теперь он рискует стать фоном для рекламного шоу», — сказал Клопп L’Équipe.

Чемпионат мира стартовал 11-го июня и продлится до 19-го июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины.