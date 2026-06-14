Сомалийский арбитр Омар Артан получит полный гонорар за обслуживание чемпионата мира по футболу, как сообщает BBC Sport.

Омар Артан globallookpress.com

ФИФА подтвердила обязательство выплатить Артану весь причитающийся ему гонорар. Важно отметить, что размер вознаграждения арбитры узнают только после завершения турнира.

ФИФА назначила Артана в судейский состав чемпионата мира 2026 года. Однако в аэропорту Майами ему отказали во въезде в США без объяснений. Позже Артан был назначен на роль главного арбитра матча за Суперкубок УЕФА между «ПСЖ» и «Астон Виллой», который состоится 12 августа на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальбурге.