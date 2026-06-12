Криштиану Роналду, нападающий сборной Португалии, ответил на вопрос о своем физическом состоянии перед началом чемпионата мира.

«Физически? Я в порядке! Вы не видели последние матчи? Думаю, я в хорошей форме», — приводит слова Роналду Record.

41-летний футболист готовится к своему шестому мундиалю. В прошлом сезоне он играл за саудовский «Аль-Наср» и забил 28 голов в 30 матчах чемпионата Саудовской Аравии.

Португальская сборная откроет турнир 17 июня игрой с ДР Конго в группе K. Ее соперниками также будут Узбекистан и Колумбия.