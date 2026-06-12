Форвард сборной Бразилии Неймар, возможно, не примет участия в матчах группового этапа чемпионата мира 2026 года, информирует журналист Teledeporte Нико Диас Менендес.

34-летний футболист все еще восстанавливается после травмы правой икроножной мышцы, полученной в игре за «Сантос» в середине мая. Ранее утверждалось, что он точно не сможет выйти на поле в стартовом матче своей команды на турнире.

Бразилия выступит на чемпионате мира 2026 года в группе C. Ее соперниками станут Марокко (14 июня), Гаити (20 июня) и Шотландия (25 июня), под руководством Карло Анчелотти.