Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду подвёл итоги подготовки национальной команды к ЧМ-2026.
Португальцы завершили серию товарищеских матчей победой над Нигерией со счётом 2:1, после чего форвард опубликовал короткое сообщение в социальных сетях.
«Подготовка завершена. Взгляд устремлён на чемпионат мира», — написал Криштиану.
На групповом этапе турнира сборная Португалии сыграет с командами ДР Конго, Узбекистана и Колумбии.
Напомним, Роналду остаётся рекордсменом национальной команды по числу матчей и голов: в его активе 228 игр и 143 забитых мяча за сборную Португалии.