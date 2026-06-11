Напомним, Роналду остаётся рекордсменом национальной команды по числу матчей и голов: в его активе 228 игр и 143 забитых мяча за сборную Португалии.

На групповом этапе турнира сборная Португалии сыграет с командами ДР Конго, Узбекистана и Колумбии.

Португальцы завершили серию товарищеских матчей победой над Нигерией со счётом 2:1, после чего форвард опубликовал короткое сообщение в социальных сетях.

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