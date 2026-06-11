Участие нападающего сборной Бразилии Неймара в стартовом матче ЧМ-2026 остаётся под вопросом.

По информации Footmercato, восстановление 34-летнего форварда после травмы икроножной мышцы проходит медленнее ожидаемого, поэтому его появление на поле в игре против Марокко маловероятно.

Ранее сообщалось, что Неймар занимается по индивидуальной программе и пока не вернулся к тренировкам в общей группе. Из-за повреждения он также пропустил оба товарищеских матча бразильской сборной в рамках подготовки к мировому первенству.

Матч первого тура группового этапа между сборными Бразилии и Марокко состоится в ночь на 14 июня. Начало встречи запланировано на 01:00 мск.