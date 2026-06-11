Защитник сборной Бразилии Эдер Милитао высказался о вызове Неймара в национальную команду страны на ЧМ-2026.

Эдер Милитао globallookpress.com

«Он очень любим и является кумиром для многих поколений. Тут и говорить нечего: то, что он делает на поле, говорит само за себя. Неймар — это Неймар.

Этот чемпионат мира может стать для него триумфом, да, я думаю, все так считают. Он заслуживает этого за все, что он сделал», — цитирует Милитао Marca.

Неймар в настоящий момент восстанавливается от повреждения.

Напомним, что ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.