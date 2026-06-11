Бывший защитник сборной Бразилии Кафу высказался о предстоящем чемпионате мира.

«Я вижу Бразилию среди кандидатов на победу в финале. Это будет непросто, потому что уровень наших соперников чрезвычайно высок, но я верю, что с Карло Анчелотти и потенциалом нашей команды у "селесао" есть все необходимое, чтобы как минимум дойти до полуфинала.

А когда Бразилия выходит в полуфинал, может произойти все что угодно. Потому что история нашего футбола учит одному: когда Бразилия вновь обретает уверенность, энтузиазм и командный дух, она становится национальной командой, с которой никто не хочет встречаться», — цитирует Кафу La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.