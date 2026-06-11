Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко признан лучшим игроком прошедшего сезона по итогам голосования среди болельщиков «красно-белых».

Эсекьель Барко — полузащитник «Спартака» globallookpress.com

Стало известно, что Барко набрал 42% голосов в опросе, опередив в этой гонке Руслана Литвинова, Романа Зобнина, Пабло Солари и Кристофера Ву.

В минувшем сезоне полузащитник провел за «Спартак» 37 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал столько же голевых передач.

Напомним, что Барко вместе с «красно-белыми» стал обладателем Кубка России сезона 2025/2026, обыграв в финале «Краснодар».