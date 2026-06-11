Агент Паулу Барбоза поделился ожиданиями от игры нападающего Криштиану Роналду в составе сборной Португалии на чемпионате мира-2026.

Криштиану Роналду globallookpress.com

«Есть большие сомнения, что он до сих пор лучший форвард в сборной. Роналду еще не готов до конца. Во время чемпионата надо использовать его разумно, потому что он не в состоянии играть 90 минут. Еще есть хорошая альтернатива — Гонсалу Рамуш. Мы не преуменьшаем возможности Криштиану, его роль в команде важна. Но он уже не способен играть все 90 минут на высоком уровне. Считаю, что без Роналду у нашей команды есть больше шансов», — цитирует Барбозу «СЭ».

Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Португалия сыграет в одной группе со сборными ДР Конго, Узбекистана и Колумбии.

41-летний форвард выступит на своем шестом мундиале подряд.