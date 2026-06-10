Жозе Моуринью высказался по поводу своего ухода из «Бенфики», поблагодарив руководство клуба за сотрудничество.

Жозе Моуринью globallookpress.com

«Я благодарю президента Руя Косту за предоставленную мне возможность работать в "Бенфике". Представлять этот клуб было честью и привилегией. Я также выражаю благодарность всем работникам тренировочной базы, чей профессионализм, преданность делу и компетентность были образцовыми. Игрокам, с которыми мне посчастливилось работать, я выражаю искреннюю благодарность и желаю успехов как в личной, так и в профессиональной жизни.

Я ухожу с убеждением, что создал не просто мимолетную связь, а нерушимую узы: мой игрок однажды, мой игрок навсегда», — написал Моуринью в соцсетях.

Ранее стало известно, что Моуринью возглавит мадридский «Реал».