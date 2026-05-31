Заслуженный тренер России Игорь Колыванов поделился впечатлениями от игры сборной с Египтом и считает, что против Буркина‑Фасо команда Валерия Карпина будет выглядеть солиднее.

«В матче с Буркина‑Фасо ждём победы. Это однозначно. Да, потерпели неудачу с Египтом, но это совсем другой соперник. 8 лет назад с ними был чемпионат мира: в этом матче всё на кону стояло. Абсолютно разные встречи. Если бы сейчас мы играли в финальной части чемпионата мира, то, готовясь к турниру, совсем по‑другому выглядела бы наша команда, и настрой иным был бы, и состав несколько другой играл бы. Тогда этот товарищеский матч провели бы более мобилизованно.

Мы узнаем уровень сборной России, когда начнём играть отборочные матчи. А сейчас обсуждать это нет смысла, потому что товарищеские матчи особняком стоят. Ну а в матче с Буркина‑Фасо ждём однозначно победы. Надеюсь, наши ребята забьют много. Сколько получится: три, пять, семь», — сказал Колыванов «Матч ТВ».

Российской сборной осталось провести ещё два матча. 5 июня она сыграет с Буркина‑Фасо в Волгограде, а через 4 дня сразится в Калининграде с Тринидадом и Тобаго.