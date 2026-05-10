Автор победного гола в ворота «Сочи» (2:1) в 29‑м туре РПЛ, полузащитник «Зенита» Александр Ерохин, высказал желание подписать новый контракт со своим клубом ещё на один сезон.

Александр Ерохин globallookpress.com

Нынешнее соглашение 36‑летнего Ерохина истекает по окончании сезона. За «Зенит» он выступает с 2017 года. В этом сезоне на счету хавбека 21 матч во всех турнирах, 4 мяча и одна голевая передача.

«Понимали, что сегодня нам нужна только победа. Мы продолжаем борьбу за титул. Выходил только с одной мыслью — помочь команде. Было важно, что была возможность помочь. Постарался воспользоваться моментом. Была задача помогать в атаке. Нужен был прессинг, навал на ворота соперника.

Мой приоритет — остаться в "Зените". Я это озвучивал. Конечно, прикладываю все усилия, чтобы играть больше, помогать команде. У меня есть игровое время, стараюсь доказывать. Думаю, что это несёт свои плоды. Хотел бы продолжить помогать команде. Можно сказать, что на данном этапе заглядывать в паспорт не очень правильно. Надо смотреть на футбольные качества, как люди бьются за "Зенит". В этом плане мотивации у меня очень много. Хочу, чтобы всё сложилось, чтобы я продлил контракт ещё на один год», — сказал Ерохин «Чемпионату».