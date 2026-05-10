Автор победного гола в ворота «Сочи» (2:1) в 29‑м туре РПЛ, полузащитник «Зенита» Александр Ерохин, высказал желание подписать новый контракт со своим клубом ещё на один сезон.
Нынешнее соглашение 36‑летнего Ерохина истекает по окончании сезона. За «Зенит» он выступает с 2017 года. В этом сезоне на счету хавбека 21 матч во всех турнирах, 4 мяча и одна голевая передача.
«Понимали, что сегодня нам нужна только победа. Мы продолжаем борьбу за титул. Выходил только с одной мыслью — помочь команде. Было важно, что была возможность помочь. Постарался воспользоваться моментом. Была задача помогать в атаке. Нужен был прессинг, навал на ворота соперника.
Мой приоритет — остаться в "Зените". Я это озвучивал. Конечно, прикладываю все усилия, чтобы играть больше, помогать команде. У меня есть игровое время, стараюсь доказывать. Думаю, что это несёт свои плоды. Хотел бы продолжить помогать команде. Можно сказать, что на данном этапе заглядывать в паспорт не очень правильно. Надо смотреть на футбольные качества, как люди бьются за "Зенит". В этом плане мотивации у меня очень много. Хочу, чтобы всё сложилось, чтобы я продлил контракт ещё на один год», — сказал Ерохин «Чемпионату».