«Хайденхайм» одолел «Кельн» (3:1) в матче 33-го тура немецкой Бундеслиги.
В составе хозяев единственный гол забил Мариус Бюльтер на 10-й минуте.
У «Кельна» дубль оформил Ян Шеппнер, отличившись на 8-й и 72-й минутах встречи. Еще один гол записал на свой счет Арийон Ибрахимович на 28-й минуте.
Результат матча
КёльнКёльн1:3ХайденхаймХайденхайм-на-Бренце
0:1 Ян Шёппнер 8' 1:1 Мариус Бюльтер 10' 1:2 Арийон Ибрахимович 28' 1:3 Ян Шёппнер 72'
Кёльн: Марвин Швебе, Себастьян Себулонсен, Жоэль Шмид (Флориан Кайнц 71'), Дженк Озкачар (Доминик Хайнц 89'), Кристоффер Лунн, Том Краус (Джан-Лука Вальдшмидт 59'), Линтон Майна (Алессио Кастро-Монтес 71'), Якуб Каминьский, Мариус Бюльтер, Саид эль Мала, Isak Bergmann Johannesson
Хайденхайм: Франк Феллер, Йонас Фёренбах, Патрик Майнка, Омар Траоре, Арийон Ибрахимович (Леонидас Стергиу 76'), Никлас Дорш, Ян Шёппнер, Буду Зивзивадзе (Лука Кербер 83'), Марвин Пирингер (Штефан Шиммер 89'), Эрен Динкчи (Матиас Хонсак 83'), Hennes Behrens
Жёлтые карточки: Саид эль Мала 55', Isak Bergmann Johannesson 89' — Эрен Динкчи 30', Буду Зивзивадзе 37'
После этого матча «Хайденхайм» занимает 17-е место в таблице Бундеслиги с 26-ю очками в активе. «Кельн» — на 14-й позиции (32).