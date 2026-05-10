«Хайденхайм» одолел «Кельн» (3:1) в матче 33-го тура немецкой Бундеслиги.

В составе хозяев единственный гол забил Мариус Бюльтер на 10-й минуте.

У «Кельна» дубль оформил Ян Шеппнер, отличившись на 8-й и 72-й минутах встречи. Еще один гол записал на свой счет Арийон Ибрахимович на 28-й минуте.

Результат матча Кёльн Кёльн 1:3 Хайденхайм Хайденхайм-на-Бренце 0:1 Ян Шёппнер 8' 1:1 Мариус Бюльтер 10' 1:2 Арийон Ибрахимович 28' 1:3 Ян Шёппнер 72' Кёльн: Марвин Швебе, Себастьян Себулонсен, Жоэль Шмид ( Флориан Кайнц 71' ), Дженк Озкачар ( Доминик Хайнц 89' ), Кристоффер Лунн, Том Краус ( Джан-Лука Вальдшмидт 59' ), Линтон Майна ( Алессио Кастро-Монтес 71' ), Якуб Каминьский, Мариус Бюльтер, Саид эль Мала, Isak Bergmann Johannesson Хайденхайм: Франк Феллер, Йонас Фёренбах, Патрик Майнка, Омар Траоре, Арийон Ибрахимович ( Леонидас Стергиу 76' ), Никлас Дорш, Ян Шёппнер, Буду Зивзивадзе ( Лука Кербер 83' ), Марвин Пирингер ( Штефан Шиммер 89' ), Эрен Динкчи ( Матиас Хонсак 83' ), Hennes Behrens Жёлтые карточки: Саид эль Мала 55', Isak Bergmann Johannesson 89' — Эрен Динкчи 30', Буду Зивзивадзе 37'

Статистика матча 7 Удары в створ 5 2 Удары мимо 4 66 Владение мячом 34 4 Угловые удары 4 0 Офсайды 3 9 Фолы 8

После этого матча «Хайденхайм» занимает 17-е место в таблице Бундеслиги с 26-ю очками в активе. «Кельн» — на 14-й позиции (32).