Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков объяснил, почему принял решение завершить карьеру.

«Мне уже 39 лет, и это солидный возраст для спортсмена. На первой тренировке после перерыва я почувствовал, что двигаюсь в три раза медленнее, чем обычно. Во время игры можно терпеть и играть на уколах, но когда ты третий или четвертый вратарь, зачем изнурять себя? Организм не обманешь, поэтому я решил завершить карьеру вовремя», — цитирует Кержакова издание «Спортс».

На домашнем матче «Зенита» против «Сочи» 10 мая, в рамках 29-го тура РПЛ, состоится церемония чествования 39-летнего футболиста.