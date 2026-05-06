Бывший полузащитник «Интера» и «Реала» Уэсли Снейдер высоко оценил работу главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты.
Нидерландец заявил, что испанский специалист уже заслужил особое признание за результаты с лондонской командой.
«Своей работой в "Арсенале" Артета уже заслужил памятник. Он вывел в финал Лиги чемпионов команду, в которой, по сути, нет игроков топ-уровня. Ему удалось оставить позади лучшие клубы мира — это впечатляет», — сказал Снейдер Ziggo Sport.
В текущем розыгрыше Лиги чемпионов «Арсенал» занял первое место на общем этапе, а затем в плей-офф прошел «Байер», «Спортинг» и «Атлетико».
В финале турнира лондонцы встретятся с победителем противостояния «ПСЖ» — «Бавария».