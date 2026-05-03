Наставник«Наполи» Антонио Конте подвел итоги матча 35-го тура чемпионата Италии с «Комо». Встреча состоялась 2 мая и закончилась вничью 0:0.

«Безусловно, это была хорошая игра. Если не покажешь хорошую игру, из этого матча ты не выйдешь невредимым, ведь мы прекрасно понимали, что и мы, и "Комо" боролись за очень многое, возможно, для "Комо" даже больше в плане выхода в Лигу чемпионов.

Во втором тайме мы прибавили в качестве и в построении атак. У нас были шансы забить. Осталось три игры, мы сделали ещё один шаг вперёд: не только ради завоевания места в Лиге чемпионов, но и чтобы занять позицию как можно выше. Ребята сыграли хорошо на очень сложном поле и против необычной команды», — приводит слова Конте DAZN.

«Комо» идет пятым в таблице Серии А с 62 очками. «Наполи» с 70 баллами находится на второй позиции.