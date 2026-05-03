Йозуа Киммих, игрок «Баварии», поделился мыслями о защите своей команды перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов УЕФА с «ПСЖ». Игра состоится в среду, 6 мая, на стадионе «Арена Мюнхен».

«Мы не будем менять наш стиль игры и не собираемся просто обороняться. Наша цель — победить, независимо от счета — будь то 5:4, 3:2 или 1:0. В будущем мы, конечно, внесем некоторые изменения и проанализируем ситуацию. Мы уже обсудили это», — цитирует Киммиха издание Bayern & Germany.

В первой встрече парижане выиграли, забив пять голов (5:4). В 34-м туре Бундеслиги «Бавария» сыграла вничью с «Хайденхаймом» (3:3), а в предыдущем туре одержала победу над «Майнцем» (4:3). Таким образом, в трех последних играх у команды 11 забитых и 11 пропущенных мячей.