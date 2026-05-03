Наставник «Комо» Сеск Фабрегас прокомментировал ничейный результат в матче 35-го тура Серии А против «Наполи». Встреча завершилась без забитых мячей — 0:0.

В беседе с журналистами специалист отметил, что остался доволен тем, как его команда выглядела на поле. По словам Фабрегаса, футболисты старались играть агрессивно, активно прессинговали соперника и в целом выполнили установку тренерского штаба.

«Я замечаю постоянное развитие футболистов. Видно, как они прибавляют с каждым матчем. За этим прогрессом стоит огромный объём работы, который часто остаётся незаметным со стороны», — заявил Фабрегас Football Italia.

После ничьей с неаполитанцами «Комо» продолжает занимать пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.