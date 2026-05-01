Хавбек сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль рискует пропустить стартовые матчи ЧМ-2026.

Как сообщает AS, у 18-летнего футболиста диагностирован разрыв мышцы задней поверхности бедра. По данным источника, медицинский штаб каталонского клуба считает, что на восстановление игроку потребуется не менее шести недель.

Таким образом, Ямаль может не успеть восстановиться к первым играм национальной команды на мировом первенстве. Под угрозой участия находятся матч против Кабо-Верде, а также встреча со сборной Саудовской Аравии.

Ранее стало известно, что из-за полученного повреждения хавбек уже выбыл из строя до конца нынешнего сезона.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании Ямаль провёл за «Барселону» 28 матчей, в которых отметился 16 забитыми мячами и 11 результативными передачами.