Правительство Канады решило выделить дополнительно 145 миллионов канадских долларов (около 106 миллионов долларов США) на обеспечение безопасности во время чемпионата мира. Об этом сообщает издание The Globe and Mail.

Логотип ФИФА globallookpress.com

Эти средства будут направлены в бюджеты Ванкувера и Торонто, где пройдут 13 матчей турнира. Ранее Оттава уже выделила на эти цели 220 миллионов канадских долларов (примерно 161 миллион долларов США). По информации источника, общие расходы на безопасность, включая средства федеральных, региональных и местных бюджетов, превысят 1 миллиард канадских долларов (около 730 миллионов долларов США).

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в Канаде, Мексике и США с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые будут участвовать 48 команд.