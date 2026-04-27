«Фенербахче» объявил об увольнении Доменико Тедеско с поста главного тренера команды.

«В соответствии с решениями, принятыми на заседании нашего совета директоров, мы расстались с нашим главным тренером Доменико Тедеско и его тренерским штабом. Также было принято решение расстаться со спортивным директором Девином Озеком и координатором по футболу Берке Челеби.

Мы благодарим их за вклад в развитие нашего клуба и желаем им успехов в дальнейшей карьере. Помощник главного тренера Зеки Мурат Гёле будет руководить командой в оставшихся матчах сезона», — говорится в заявлении клуба.

За три тура до конца турецкой Суперлиги «Фенербахче» идет вторым в турнирной таблице с отставанием в 7 очков от «Галатасарая».