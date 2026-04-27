Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри подвел итог матча с «Ювентусом»(0:0).

«Это был тактический поединок, равная игра, которая многое определяла. У нас было несколько моментов, как и у "Ювентуса", они сделали важные замены, и у них есть вингеры, которые продвигаются вперед и создают угрозу, но мы очень хорошо оборонялись, за исключением одного прострела.

Мы можем довольствоваться набранным очком, так как это позволяет нам сделать еще один маленький шаг вперед. Математически мы всего в шести очках от достижения нашей цели, а для этого нужно победить в двух матчах. Ничья — это справедливый результат в равном матче, где любой момент может изменить ход игры».

Мы пропустили три гола от «Удинезе», даже не заметив этого — все это были контратаки, а сегодня мы два или три раза опасно теряли мяч. Однако мы очень хорошо оборонялись. Я бы хотел, чтобы у нас были более точные передачи и хронометраж, чтобы завершать комбинации«, — цитирует Аллегри TMW.

По итогам этого матча команды остались при своих: "Милан" с 67 очками идет третьим, "Ювентус" (64) — четвертый.