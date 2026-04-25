Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался о предстоящем матче «армейцев» против «Рубина» в матче 27-го тура РПЛ.

«Матч с "Рубином" будет очень сложным для армейцев. Команда на ходу, после дисквалификации вернётся Даку. Думаю, у ЦСКА будут определённые проблемы в этом матче. До матча со "Спартаком" у армейцев ещё будут присутствовать эмоции. Дерби есть дерби, в каком бы состоянии команды ни находились. Это обособленный матч от всего. Будет решающая кубковая игра на выбывание.

ЦСКА не хватает сплочённости. Видно, что команда действует разрозненно. Нет тех эмоций, которые требуются для команды, ставящей перед собой серьёзные задачи. Как только началась череда неудачных матчей, в команде не оказалось лидеров, которые личным примером могли бы изменить ситуацию», — цитирует Хомуху «Чемпионат».

Встреча между командами состоится сегодня, 25 апреля, в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Начало встречи — 19:30 мск.