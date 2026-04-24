Португальский полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может продолжить карьеру в испанской Примере, но не в «Барселоне», которая ранее обозначила к нему интерес.

Бернарду Силва globallookpress.com

По данным издания AS, агент 31‑летнего футболиста Жорже Мендеш предложил его услуги мадридскому «Реалу».

Известно, что этот сезон станет для Бернарду Силвы последним в стане «горожан», и он покинет клуб в качестве свободного агента после 10 лет выступления там.

Всего в этом сезоне хавбек провёл 46 матчей, забил в них 3 гола и сделал 5 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает его сейчас в € 27 млн.