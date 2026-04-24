Форвард «Аль-Хиляля» Карим Бензема в ходе прямой трансляции в соцсетях признался, что не рассматривает вариант возвращения в «Лион».

38-летний француз отметил, что вряд ли снова выйдет на поле в составе родного клуба, однако не исключил, что после завершения игровой карьеры может занять одну из руководящих должностей.

Бензема защищал цвета первой команды «Лиона» с 2005 по 2009 год, после чего перешёл в «Реал». За французский клуб он провёл 148 матчей во всех турнирах, забив 66 мячей и отдав 25 результативных передач.

В «Аль-Хиляль» нападающий перешёл в феврале этого года из «Аль-Иттихада».